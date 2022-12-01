Hakkari'de halkın zorlu kış mücadelesi başladı

Bölgede aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkının mücadelesini fotoğraflayan Ümit Bartın, "Kış mevsiminin başlamasıyla maalesef büyük zorluklar da ortaya çıkıyor." dedi.

Yurt genelinde kış mevsiminni etkileri hissedilmeye başladı.

Özellikle Doğu'da hava şartları tamamen kış şartlarına teslim oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uzun süredir etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Zorlu kış mücadelesi

Kış mevsiminin sert geçmesiyle bölge her yıl kar nedeniyle ulaşıma kapanıyor.

Bu kapsamda özellikle besiciliğin yaygın olduğu şehirde zorlu kış mücadelesi başlıyor.

Dağ köylerini fotoğrafladı

Her hafta farklı bir köye giderek vatandaşların yaşamlarını fotoğraflayan Öğretmen Ümit Bartın, bu hafta da kış mevsiminin hüküm sürdüğü dağ köylerini ziyaret etti.

İHA'nın aktarımına göre; Bartın, kış mevsiminde vatandaşların hayvanlarını kar üzerinde yemlemesini, donan su borularını ve gündelik yaşamı kayıt altına aldı.

"Kış mevsiminin başlamasıyla büyük zorluklar da ortaya çıkıyor"

Zorlu kış sürecinin dağ köylerinde başladığını ifade eden Ümit Bartın, “Bugün yine köyleri gezerken insanlarımızın yaşadığı zorluklara şahit oldum. Hayvan besleyen insanımızın çektiği zorlukların yanı sıra su konusunda yaşanan sıkıntılara şahit oldum. Kış mevsiminin başlamasıyla maalesef büyük zorluklar da ortaya çıkıyor. Bugün buna birebir şahit oldum. Yüksekova’nın kışı çok sert geçtiği için haliyle insanımız bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Köylerde özellikle sıkıntılar daha da çok. Güzel olan ise köylerde yaşayan insanların genelde bu sıkıntıları giderme konusunda beraber çalışmalarıdır. Umarım insanımız bu sene çok zorluklar yaşamaz ve bu kış mevsimini sıkıntısız geçirir.” dedi.