Hakkari'de kadınlar pancar topladı: Renk cümbüşü görsel şölen oluşturdu Hakkari Yüksekova'da kadınlar, otlu peynir ve çeşitli yemek yapımında kullanılan pancar otu toplamaya başladı. 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, seyrine doyulmaz bir manzara ortaya koydu.

Hakkari, terörden ve teröristlerden temizlenmeye başladı.

Yüksekova'nın terörden tamamen temizlenmesi ile beraber vatandaşlar, daha güvenli hareket ediyor.

Yüksekova'da yaşayan kadınlar da, otlu peynir ve çeşitli yemek yapımlarında kullandıkları pancarı toplamak için ise şimdilerde güvenli bir yer olan Cilo Dağları'na gidiyor.

Düz ovanın yeşil örtüsü ve baharın gelmesi ile beraber çiçeklerin boy vermesi, seyrine doyulmaz görüntüler ortaya çıkardı.

Kadınlar da renk cümbüşü arasında mendi, sirik ve kenger adlı pancar otlarını topladı.

"Manzaranın ve baharın tadını çıkarıyoruz"

Kadınlarla birlikte pancar toplamaya gelen Muhyettin Yılmaz ise, "Her yıl mayıs ayının ilk haftasında ovamızda kendiliğinden yetişen doğal bitkileri toplayıp, yemekliklerde ve peynirlerde kullanıyoruz.

Dağlarımız karla kaplı, ovamız ise sarıya büründü. Harika bir manzara karşısında baharın tadını çıkartıyoruz." diye konuştu