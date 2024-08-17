Hakkari'deki köyde ailesiyle tek başına yaşıyor Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünün Ericik mezrasında ailesiyle yaşayan Abdurrahman Yılmaz, 10 yıldır elektriklerini kendileri üretiyor.

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İHA

İstanbul'da bir süre yaşayan Yılmaz Ailesi, Hakkari Yüksekova'daki köylerine geri döndü

Zorlu bir süreç geçiren Yılmaz Ailesi, yaptıkları başvuruya rağmen tek oldukları için mezraya elektrik verilmedi.

Bunun üzerine başlarının çaresine bakmaya karar veren aile yaptıkları araştırmalar sonucu güneş panelini kuran kurdu ve 10 yıldır elektriklerini kendileri üretiyor.

"ÇÖZÜMÜ GÜNEŞ PANELİNDE BULDUK"

Büyük zahmetler çektiğini belirten Abdurrahman Yılmaz, “Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşıyorum. 10 yıl önce buraya geldiğimde yerleşim yeri yoktu. Ev yapmaya başladım elektriğim yoktu, elektrik için müracaatta bulundum ama bir şekilde netice alamadım. Çünkü tek haneli olduğumuz için elektrik verilmiyordu ve biz karanlıkta kaldık. Bundan dolayı çözüm aramaya başladık. Çözümü ise güneş panelleriyle bulduk. Malzemeleri getirdim ve güzel bir sistem kurdum.

Çok memnunum hem kışın hem de yazın hiçbir sıkıntı görmedik. Burada kurduğumuz rüzgar tribünü ve güneş panelleriyle evimizin her tarafına elektrik sağladık. Elektriğimiz kesilmiyor ve bedava kullanıyoruz. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Ben bunu aslında herkese öneriyorum, herkes yapabilir” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)