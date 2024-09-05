Hakkari'deki mutasyonlu keçi 7 aylık oldu Yüksekova’da 7 ay önce dünyaya 3 ayaklı olarak gelen Çarşı adı verilen oğlak, vatandaşların ilgisini çekiyor.

DHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki oğlak görenleri hayrete düşürüyor.

Yeni Mahalle’de yaşayan Elif Karahan’ın keçisi, 7 ay önce sağ ön ayağı olmayan 3 bacaklı bir oğlak doğurdu.

Bir ayağı olmayan oğlağa sahibi tarafından ‘Çarşı’ ismi verildi.

MAHALLELİNİN İLGİ ODAĞI OLDU

Çarşı, doğumundan kısa bir süre sonra tüm mahallenin ilgi odağı oldu.

Kimseden destek almadan yaşamını rahatça sürdüren oğlağa sahipleri tarafından özenle bakılıyor.

“BEBEK GİBİ BAKTIM”

Elif Karahan, Çarşı'yı biberonla süt vererek besleyip büyüttüğünü anlattı.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve şaşkın olduğunu belirten Karahan, "Büyümesi için bebek gibi baktım. Şimdi 7 aylık oldu. Artık evimizin bahçesinde bize ihtiyaç duymadan kendisi beslenebiliyor, yürüyebiliyor. Sağlık durumu gayet iyi. Özellikle çocuklar 'Çarşı'yı çok seviyor. Komşularımız bazen merak edip bakmaya geliyorlar. Ailemizin yeni üyesi oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)