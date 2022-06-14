Hangi kara yolunda çalışma var? 14 Haziran Salı kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 14 Haziran Salı kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Salı günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6, Malatya-Darende yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ünye-Fatsa yolunun 17-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü devam ediyor. Bolu-Karabük il sınırı-Çerkeş yolunun 10-14. kilometrelerinde enerji iletim hattı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor. Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Toprakkale yolundan izin veriliyor.

Hasköy-Çamlıçatak kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde hafriyat yüklü kamyonların yolun karşısına geçmeleri için geçici kavşak oluşturuldu. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Digor-Iğdır yolunun 55-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.