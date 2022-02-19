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- Hangi kara yolunda çalışma var? 19 Şubat Cumartesi kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 19 Şubat Cumartesi kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için cumartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 19.02.2022 - 11:32
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
19 ŞUBAT HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
- Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
- Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.
- Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerindeki Kuruçay Köprüsü'nde yürütülen çalışma nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Simav-Uşak yolunun 27. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım sanayi içinden sürdürülüyor.
- İyidere-Rize yolunun 4. kilometresindeki yaya üst geçidinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
- Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.