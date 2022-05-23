Hangi kara yolunda çalışma var? 23 Mayıs Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 23 Mayıs Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer bölümden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Antalya-Kemer yolu üzerinde bulunan tünellerdeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Yozgat-Çorum yolunun 10-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor. Çanakkale-Ezine yolunun 17-19. kilometrelerinde bulunan viyadükte genleşme derzi yapım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Sinop-Samsun yolunun 23-76. kilometrelerinde muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları dolaysıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Şırnak-Uludere yolunun 8-12.kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.