Hangi kara yolunda çalışma var? 29 Haziran Çarşamba kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 29 Haziran Çarşamba kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle yolun her iki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde Ankara-İzmir YHT Hattı inşaatı dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Eminlik Kavşağı ile Niğde-Adana il sınırında bulunan Gedelözü viyadüğünde bakım çalışması sebebiyle ulaşım sol platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde saat 20.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.