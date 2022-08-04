Hangi kara yolunda çalışma var? 4 Ağustos Perşembe kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 4 Ağustos Perşembe kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerinde Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle muhtelif şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale Kesimi Otoyolunun Gelibolu Güney Kavşağı-1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa yönü) 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek. Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59. kilometrelerinde sathi kaplama, Digor-Iğdır yolunun 54-59. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometreleri ile Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Çorlu-Silivri yolunun 0-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 37-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.