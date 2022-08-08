Hangi kara yolunda çalışma var? 8 Ağustos Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 8 Ağustos Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu mevkide ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak. Ankara-Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 2-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenilenmesi çalışmaları yapılıyor.

Bu sebeple saat 12.00'de yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Konya istikametinden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek. Nurdağı-Kilis yolunun 26-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bozüyük-Mekece yolunun 48-53. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Malatya-Darende yolunun 37-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.