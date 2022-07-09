Hangi kara yolunda çalışma var? 9 Temmuz Cumartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 9 Temmuz Cumartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kurban Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. KGM'nin yol durum bültenine göre, bayram dolayısıyla 18 Temmuz Pazartesi saat 07.00'a kadar (yap-işlet-devret projeleri hariç) Genel Müdürlüğün sorumluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz geçilebilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı ile Karacabey kavşakları 13-14'üncü kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatılacak. İzmir-Çeşme Otoyolunun 4-6'ncı kilometrelerinde (Güzelbahçe Kavşağı-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken ulaşım 2 ve 3'üncü şeritten sağlanıyor. Nallıhan-Beypazarı yolunun 6-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları devam ettiğinden trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor. Artvin-Erzurum yolunun 0-40'ıncı kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü ve kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38'inci kilometrelerinde (İskilip Kavşağı-Osmancık Kavşağı) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Küçükkuyu-Edremit yönünden çift yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bingöl-Genç yolunun 0-43'üncü kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 3-5'inci kilometrelerinde TCDD'ye ait duvar çalışmaları nedeniyle Kayseri istikameti yönünde yolun daralmasına ilişkin işaretleme yapıldı. Sürücülerin bu bölgede trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çat-Bingöl yolunun 65-67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.