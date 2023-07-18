Hasat bitti! Taşköprü sarımsağı pazara indi Sarımsak fiyatı ile "beyaz altın" olarak anılıyor. Kastamonu'da 22 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen sarımsağın pazara inmesi ile birlikte fiyatında düşüşler bekleniyor.

AA Kastamonu'da Taşköprü sarımsağı ününe Avrupa Birliği (AB) tescilinin getirdiği gücü kattı. Kentti pek çok aile sarımsak üreterek geçimini sağlıyor. Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının hasadı bitti ve pazara indi. Sarımsak pazarı sezonu bir program düzenlenerek açıldı. Yetkililer, üreticilerin sarımsağı zor koşullar altında yetiştirdiğini belirtiler. Çiftçilerin de aralarında rekabete girerek, ürününü daha ucuza satma yoluna gitmemesi öğütlendi. "22 bin 500 dönüm alanda sarımsak yetiştiriliyor" İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek bu yıl 22 bin 500 dönüm alanda sarımsak yetiştirildiğini belirterek, AB nezdinde tescilli Taşköprü sarımsağında sezonun üreticilere ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.