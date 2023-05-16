'Hatay Halhalı zeytini' coğrafi işaret tescil belgesi aldı Türkiye'nin kendi yörelerine özgü geleneksel ürünlerin tescillenmesine devam ediliyor.

AA

Coğrafi işaretli ürünlerin arasına "Hatay Halhalı zeytini" de eklendi.

Antakya Ticaret Odası'ndan (ATSO), "Hatay Halhalı zeytini" ürününün tescili ile ilgili açıklama geldi.

ATSO'nun girişimiyle Hatay Halhalı zeytinin coğrafi işaret alması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Hatay halhalı zeytinine coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Bu açıklamaya göre, "Hatay Halhalı zeytini", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Hatay'ın 13 ürünü tescilli

Bugüne kadar 13 ürünün tescillendiği Hatay'da; biber salçası, nar ekşisi, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında tescil sürecinin devam ettiği bildirildi.