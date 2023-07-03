Hatay'da bayram bitti yıkım başladı Deprem bölgesinde bayram tatili nedeniyle ara verilen yıkımlar yeniden başlarken, iş makinesi operatörleri aileleriyle hasret giderdi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana geldi.

Hatay’da aylardır devam eden binaların yıkımına 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ara verildi.

Bayram boyunca kent sessizliğe büründü. Kentte yıkımlar, 9 günlük tatilin ardından tekrar başladı.

Enkaz kentte alışılmaya başlanan iş makinesi sesleri yeniden yükseldi.

İş makinesi operatörü Mehmet Alayrak, 9 günlük tatilin ardından yeniden işbaşı yaptıklarını ifade etti.

"Yıkımlar çok zor"

Alayrak, “Bayramda evimize gittik, ailemizle bayramlaştık. 9 günlük tatilin ardından işimizin başına geldik. Yıkımlar çok zor, keşke deprem olmasaydı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Duygusal bir yıkım, çocukların oyuncakları ve eşyaları çıkıyor.” dedi.

"Psikolojimiz sarsılmıştı"

İş makinesi operatörü Haluk Yaymaz da, bayram tatilini aileleriyle geçirmenin kendilerine iyi geldiğine değinerek, “9 günlük bayram tatilinin ardından bugün işe başladık. Acı gerçek, şu anda enkazları kaldırıyoruz. Zor bir durum, hava çok sıcak. Tozun içerisinde bayağı bir zorlanıyoruz ekibimle birlikte. Bu yıkım bizim işimiz de olsa psikolojimiz sarsılmıştı. 9 günlük tatil çok iyi geldi. Çok güzeldi, mutlu olduk.” şeklinde konuştu.