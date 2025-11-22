Hatay'da camiyi yapmaya uygun yer bulamadılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın Defne ilçesi Üzengili Mahallesi'nde bulunan Üzengili Köyü Camisi 1974 yılında inşa edildi ve zaman geçtikte nüfusun artmasıyla cami ihtiyacı karşılayamaz hale geldi.

Cemaatin camiye sığmaması üzerine 2015 yılında sakinleri, yeni cami yapmaya karar verdiler.

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Cami için daha geniş ve uygun yer bulunamaması üzerine aynı noktaya, altından yol geçecek şekilde yeni bir cami inşa edildi.

Günümüzde mahalleli tarafından kullanılan ve altından 6 metre genişliğinde, 4 metre 70 santim yüksekliğinde yol geçen cami, depremde de zarar görmedi.

İlk kez görenlerde merak uyandıran camide, vatandaşlar ibadet ederken alttan geçen yoldan araçlar geçiyor.

"DEPREMDE EN KÜÇÜK HASAR BİLE ALMADI"

Caminin 6 metre genişliğinde ve 4 metre 40 santim yükseklikte yolun üzerinde yapıldığını ifade eden imam Mevlüt Dönmez, "Camimiz gerçekten ilginç bir konumda yapıldı. Camimizin altında yol geçiyor. Yer olmadığı için bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Eski camimiz 1974 veya 1975 yıllarında yapılmıştı. Mahallemiz büyüyünce ve insan nüfusu artınca camiye sığmaz olduk.

Camiye sığmayınca yeni inşaat yapmaya karar verdik. Yolun diğer tarafını bir hayırsever tarafından cami için bağışlandı. Caminin şimdiki yapısının planını projesini eski muhtarımız yaptı.

O zamanlarda 4 ay sonra camimizin inşaatını tamamladık. Depremde hasar almadı. Caminin altından 6 metre genişliğinde bir yol geçiyor ve 4 metre 70 cm yüksekliğe sahip. Bu camiyi ilk gören hayretler içinde kalıyorlar.

Mükemmel bir projeyle çizildi ve yapıldı. Bu caminin yapımında, otobanlardaki ve çevre yolunda kullanılan 32'lik demirler kullanarak yapıldı.

Depremde en küçük bir hasar almadı. Hamdolsun, sapasağlam ayakta ve camimiz hizmetine devam ediyor. Bu caminin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

"TARİHİ BİR YAPIYA BENZİYOR"

Caminin altından kamyonların ve iş makinelerinin geçebildiğini söyleyen Sabahattin Öztürk, "Ben doğma büyüme bu mahalledeyim. Bu caminin yapımında ben de buradaydım ve duvarını ben de yaptım.

Hayırseverler birlikte yaptık. Bu şekle getirdik. Burada önceden küçük bir cami vardı. Sonra köy büyüdü. Köy büyüdüğünde yeni cami yapmaya karar verdik. Eski muhtarın çizimleriyle yeni camiyi yaptık.

Burada kamyonlar geçebiliyor ama iş makineleri geçemiyor. Aşağıdan da veya yukarıdan da gelince camiye bakınca sanki tarihi bir yapıya benziyor." ifadelerini kullandı.