Kahramanmaraş merkezli depremlerinde büyük hasar meydana gelen Hatay'da, yaralar sarılmaya devam ediliyor.
Asrın felaketinde adeta yok olma noktasına gelen Hatay'da, depremzedeler evlerine kavuşmak için gün sayıyor.
Deprem felaketinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Hatay'da depremin izleri hala silinebilmiş değil.
ARAÇ MEZARLIĞINDA SAHİPLERİNİ BEKLİYORLAR
Depremin etkili olduğu Antakya ilçesindeki enkaz arasından çıkarılan araçlar, kentteki farklı noktalarda toplanmıştı.
Depremin üzerinden geçen 20 ayda araçların çoğu hak sahiplerine teslim edilirken geriye kalanlar, sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor.
DEPREMİN İZLERİNİ TAŞIYORLAR
Asrın felaketinin izlerini taşıyan araçlar, yaşananların ne kadar can yakıcı bir boyutta olduğunun adeta bir kanıtı niteliğinde...
Depremin gerçek yüzünü gösteren ve müzeyi andıran görüntüler, görenleri de duygulandırıyor.
"ARAÇLARA BAKTIĞIMIZDA İÇİMİZ ACIYOR"
Araç mezarlığındaki hurda araçların insanları üzdüğünü dile getiren Talat Kazmacı, “Buradaki araçlar, deprem zamanında enkazdan çıkan araçlar. Bu alandaki araçların sayısı daha çoktu ama bazı araç sahipleri araçlarını buradan aldılar. Bu araçları görünce içimiz acıyor. Temennimiz inşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması. Bu araçların yanında geçip baktığımızda içimiz acıyor.” ifadelerini kullandı.
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