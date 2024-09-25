Hatay'da depremden geriye kalanlar: Araç mezarlığı 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da enkazdan çıkarılan araçların büyük bir çoğunluğu sahiplerine teslim edilirken, araç mezarlığında bekleyen araçlar ise asrın felaketinin acı yüzünü gözler önüne seriyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerinde büyük hasar meydana gelen Hatay'da, yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Asrın felaketinde adeta yok olma noktasına gelen Hatay'da, depremzedeler evlerine kavuşmak için gün sayıyor.

Deprem felaketinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Hatay'da depremin izleri hala silinebilmiş değil.

ARAÇ MEZARLIĞINDA SAHİPLERİNİ BEKLİYORLAR

Depremin etkili olduğu Antakya ilçesindeki enkaz arasından çıkarılan araçlar, kentteki farklı noktalarda toplanmıştı.

Depremin üzerinden geçen 20 ayda araçların çoğu hak sahiplerine teslim edilirken geriye kalanlar, sahipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor.

DEPREMİN İZLERİNİ TAŞIYORLAR

Asrın felaketinin izlerini taşıyan araçlar, yaşananların ne kadar can yakıcı bir boyutta olduğunun adeta bir kanıtı niteliğinde...

Depremin gerçek yüzünü gösteren ve müzeyi andıran görüntüler, görenleri de duygulandırıyor.

"ARAÇLARA BAKTIĞIMIZDA İÇİMİZ ACIYOR"

Araç mezarlığındaki hurda araçların insanları üzdüğünü dile getiren Talat Kazmacı, “Buradaki araçlar, deprem zamanında enkazdan çıkan araçlar. Bu alandaki araçların sayısı daha çoktu ama bazı araç sahipleri araçlarını buradan aldılar. Bu araçları görünce içimiz acıyor. Temennimiz inşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması. Bu araçların yanında geçip baktığımızda içimiz acıyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)