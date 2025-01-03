Hatay'da depremzede kardeşler gözleme yapıp satarak hayata tutunuyorlar

İHA

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda deprem felaketi ile sarsıldı..

Büyük yıkımın yaşandığı depremlerde hasar alan bölgelerden biri de Hatay'ın Antakya ilçesi oldu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme yakalanan Betül ve Sibel Ergüder kız kardeşler, depremden 2 ay sonra Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bir çadırda gözleme yapmaya başladı.

Kardeşler bu şekilde ekmek paralarını kazanmaya çalışıyor.

HAYALLERİ BİR İŞ YERİ SAHİBİ OLMAK

Hayalleri birlikte bir iş yeri sahibi olmak olan Ergüder kardeşler, kısa sürede aynı noktaya konteyner yerleştirerek çalışmaya devam etti.

Hiçbir sermaye ve güvence olmadan açtıkları iş yerinde; gözleme, çorba, menemen, sıcak ve soğuk içeceklerle müşterilerine hizmet veriyorlar.

Konteyner gözlemecide hayata tutunan kardeşler, çalışma azimleri ve hayata olan tutkularıyla takdir topluyorlar.

"İLK BAŞLADIĞIMIZ GÜN HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTU"

Asrın felaketinden 2 buçuk ay sonra ablasıyla ortak hayalleri olan iş yeri açma hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Betül Ergüder, şu açıklamalarda bulundu:

Depremden 2 ay sonra başladık. Mecbur çalışmaya da ihtiyacımız vardı. Ablamla beraber hep bir hayalimiz vardı. Ablamla beraber el ele verip bir iş yeri sahibi olmaktı. Depremde işsiz kalınca ablamla birlikte beraber bir şeyler yapmak istedik. Hiç sermayemiz veya güvencemiz yoktu. Biz de gözlemeyle başlayalım ve tutarsa devam ederiz diye düşündük. İlk başladığımız gün hiçbir şeyimiz yoktu ve sadece malzemelerimizle geldik ve yaptık. Gözlemelerimiz çok da beğenildi ve devam edebilirsiniz diye güzel yorumlar aldık. El birliğiyle küçük bir çadırda başladık. Çadırın içinde yapmaya başladık ve yavaş yavaş para biriktirip konteyner yaptırdık. Konteynere geçtikten sonra işlerimiz biraz daha düzeldi. Tanınmaya başladık ve gözlemelerimiz sevildi.

"BİRBİRİMİZİN EKSİKLİKLERİNİ TAMAMLIYORUZ"

Evlatları için ablasıyla birlikte el ele çalıştıklarını belirten Betül Ergüder, şöyle konuştu:

Zamanla kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada elektrik ve su sıkıntımız var ama korkmadan devam edeceğiz. Biz ekmek parası ve çocuklarımız için çalışacağız. Kendi kendimize güç olduk ve az da kazansak mutluyuz. Ablam da bütün canını dişine takıp çalışıyor. İşimizi severek yapıyoruz. Ablam gözleme yapımında iyi, yaparken ben de müşterileri ağırlama konusunda iyiyim. Böyle birbirimizin eksikliklerini tamamlıyoruz. Ispanaklı ve patatesli gözlemeler 50 TL iken kaşarlı ve sucuklu gözlemeler ise 70 TL civarındadır. İki kardeş depremden sonra hayat için birbirimize dayanarak mücadelemize devam ediyoruz.

"AİLEMİZ DE BİZE DESTEK VERİYOR VE HER ZAMAN ARKAMIZDALAR"

Depremden sonra birbirlerine destek olarak kardeşiyle birlikte iş yeri açtıklarını söyleyen Sibel Ergüder ise, şu açıklamalarda bulundu: