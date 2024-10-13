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İHA

Vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çalışma kapsamında Hatay'da zabıta ekipleri sokağa çıktı.

Gerçekleştirilen denetimler sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Hatay Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaptığı denetim ve kontroller kapsamında bir kadın ve bir erkek olmak üzere M.T. ve K.D. isimli 2 dilenciyi yakaladı.

ÇOK PARAYLA YAKALANMAMAK İÇİN OYNADIĞI OYUN BOZULDU

Şahısları uzun süre takip eden ekipler, K.D. isimli erkek şahsın topladığı paraları belli aralıklarla yakınlarda bekleyen M.T.' ye verip üzerinde yüklü miktar parayla yakalanmamaya dikkat ettiğini de tespit etti.

ÜZERLERİNDEN 1255 TL ÇIKTI

Dilenirken suçüstü yakalanan M.T. ve K.D. isimli kişilerin üzerlerinden 1255 TL para çıkarken bu kişilerin il dışından geldikleri bilgisi verildi.

Uzuv kaybı yaşayan K.D.’ ye devlet tarafından maaş bağlandığı ancak dilenciliği meslek haline getirdiği için maaşının daha önce kesildiği de öğrenildi.