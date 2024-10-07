Hatay'da elini kelepçeye sıkıştırıp itfaiyeye koştu

İHA
Hatay’da ilginç bir olay yaşandı.
İskenderun ilçesinde bir şahıs elini kelepçeye sıkıştırdı.
Eli sıkışan sıkışan vatandaş, itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden yardım istedi.
İTFAİYE KESEREK ÇIKARDI
Durum üzerine kelepçe, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek vatandaşın elinden çıkarıldı.
Kelepçenin sorunsuz çıkarılmasıyla vatandaşta rahat nefes aldı.
Kelepçede kurtulan şahıs, kelepçeyi neden taktışına ilişkin açıklama yapmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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