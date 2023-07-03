Hatay'da elleriyle yakaladığı yılanı uyardı Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Payas'ta, depremzede ailenin çadırına giren yılan yakalanarak doğaya salındı.

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İHA

Asrın felaketinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Payas ilçesinde vatandaşlar, yaşamlarını çadırlarda ve konteynerlerde sürdürmeye devam ediyor.

Depremzede vatandaşları en çok zorlayan ise doğadaki hayvanların çadırlara girmesi oluyor.

İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan bir depremzede ailenin çadırına giren yılanı, bölge halkı tarafından 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, elleriyle yakalayarak doğaya bıraktı.

Yılanı uyardı

Başer’in yılanı doğaya bırakırken, “Ayrılık vakti geldi, insanlardan uzak dur” diyerek tembih etmesi gülümsetti.

Yılanın yavru ve zehirsiz olduğunu dile getiren Kemal Başer, şunları söyledi: