Hatay'da enkaza dönen mahallesinde depremden kurtardığı deve kuşlarına bakıyor Hatay'da depremde barındıkları çatının altında kalan deve kuşlarını satın alarak tedavilerini yaptıran Mahir Hattapoğlu, enkaza dönen mahallesinde hayvanlara bakıyor.

AA & Ensonhaber

Merkez Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurduğu çadırda ailesiyle yaşayan Mahir Hattapoğlu, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler yüzünden evini kaybetti.

Mahallesindeki pazar yerine çadır kurarak ailesiyle yaşayan Hattapoğlu, bir arkadaşının bahçesinde beslediği ancak deprem yüzünden ailesini kaybettiği için satışa çıkardığı deve kuşlarını satın aldı.

Hayvancılıkla uğraşan Hattapoğlu, satın aldığı ve "Gökhan" ile "Fadime" isimlerini verdiği deve kuşlarını enkaza dönen mahallesinde besliyor.

Şehrin merkezinde görenlerin şaşırdığı deve kuşları, Hattapoğlu ve ailesinin deprem sonrası yaşadıkları sıkıntıları unutturarak teselli kaynağı oluyor.

"Tedavilerini yaptırdık, çok şükür ayağa kalktılar"

Hattapoğlu, deve kuşlarının depremden önce bir arkadaşına ait olduğunu ancak depremde kızını ve eşini kaybeden arkadaşının onları satmak istediğini öğrendiğini anlattı.

Satın aldığını iki deve kuşuna bakmaya başladığını belirten Hattapoğlu, şöyle devam etti:

Onları aldığımda enkazda kalmışlardı ve yürüyemiyorlardı. Sahibi olan arkadaşımın arkadaşı da depremde eşini ve kızını kaybettiği için ilgilenememişti. Yaklaşık 2 ay aç susuz kalmışlardı, biz onları alıp veterinere götürdük, tedavilerini yaptırdık, çok şükür ayağa kalktılar. Onları çok sevdik ve onlar da bize alıştı. Sabahtan akşama kadar dışarıda geziyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorum o yüzden onlara bakmakta zorluk çekmiyorum. Depremde çok canlar gitti, onlar da bir canlı, Allah kimsenin başına vermesin.

"Hindi diyen de var, tavus kuşu diyen de"

Hattapoğlu, deve kuşlarını bayat ekmek ve arpayla beslediğini ve günlük ortalama 100 liralık masraflarının olduğunu söyledi.

Deve kuşlarının insanlara zarar vermediğini belirten Hattapoğlu,

Görenlerin çoğu adını bile bilmiyor. Bazısı hindi sanıyor, 'Ne kadar büyümüş bu hindi?' diyor, tavus kuşu diyen var. Görenler fotoğraf çekiyorlar. Ünlü oldular, onları sürekli sosyal medyada görüyoruz mutlu oluyoruz.

dedi.