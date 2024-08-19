Hatay'da kavurucu sıcakta biber hasadı Kavurucu sıcakta 600 TL yevmiyeye acı biber hasadı yapan tarım işçileri, zorlu şartlarda ekmek parasını kazanmaya çalışıyor.

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İHA

Depremin yaralarını üreterek sarmaya çalışan Hataylı çiftçiler, biber hasadına başladı.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda sıcak havayla olgunlaşan biberler, tarım işçileri tarafından toplanıyor.

Günlük 600 TL yevmiye alan tarım işçileri, acı biber hasadında oldukça da zorlanıyor.

Ellerini yüzlerine temas ettirdiklerinde biberin acılığını yaşayan işçiler, zorlu şartlarda ekmek parasını çıkarıyor.

22 LİRADAN ALICI BULUYOR

Hassa ilçesinde yaklaşık 6 dönüm arazisine kapya biber eken Sezai Kılınç da hasada başladı. İşçiler tarafından zorlu şartlarda özenle toplanan biber kilogram fiyatı, 22 TL’den tarladan alıcı buluyor.

"ELİNİ YÜZÜNE SÜRERSEN YAKAR"

Elini yüzüne sürdüğü zaman yaşadığı zorluğu ifade eden İnci Yeşil, “Biber topluyoruz, sıcak havada. Ekmek paramız için çalışıyoruz, sıcak havada zor oluyor. Biber acı, şartlar zor. Yevmiyemiz 600 TL, Rabbim yardımcımız olsun. Elini yüzüne sürersen yakar, gözlerin su damlatır.” dedi.

"HASAT BEREKETLİ GİDİYOR"

Çiftçi Sezai Kılınç ise biberin kilogram fiyatında 22 TL’ye anlaştığını dile getirerek, “Hava çok sıcak, 40 derecenin üzerinde. Hasadımız iyi Rabbime şükür. Verim güzel, 1 dönüm kadar yer topladım 2 tona yakın biber hasat ettim. Toplamda 6 dönüm ekim yaptım.

Hasat bereketli gidiyor, satışını 22 TL’den anlaştık. Sıcakta biber de yanıyor, biz de yanıyoruz, elimiz de yanıyor. Yüzümüze sürünce zehir gibi geliyor.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)