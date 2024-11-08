Hatay’da köy tipi afet evleri yükseliyor

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra şehirlerin yeniden ihyası için büyük bir çalışma var.

Ağır hasar alan Hatay’da da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

KÖY TİPİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

Depremde yıkımın yaşandığı Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce ve Yukarı Kepirce Mahallelerinde de köy tipi afet evlerinin inşası devam ediyor.

Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, yapımına devam edilen kalıcı köy evlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.