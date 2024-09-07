Hatay'da Kumbarası çalınan depremzede çocuğa bakanlıktan tablet hediyesi Antakya'da evlerine giren hırsız tarafından tablet almak için para biriktirdiği kumbarası çalışanan 8 yaşındaki depremzede Elif Karagön'ün hayalini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hatay Valisi gerçekleştirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Hatay depreminde evini kaybeden Karagön ailesinin yerleştiği yeni eve hırsız girdi.

Evi soyan hırsız, 8 yaşındaki depremzede Elif Karagön'ün kumbarasıyla birlikte evden yaklaşık 20 bin TL para çaldı.

Çalınan kumbarasının ardından büyük üzüntü yaşayan depremzede çocuk, “Kumbaramın içinde hayallerim vardı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Hayali olan tabletinin parası çalınan Elif'in görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

TABLET HEDİYE EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Karagön ailesinin yaşadığı talihsiz olay üzerine Elif'in hayallerini yarım bırakmadılar.

Bakan Göktaş ve Vali Masatlı, 8 yaşındaki Elif Karagön ve 12 yaşındaki Abdullah Karagön kardeşlere tablet ve okul için kırtasiye malzemeleri hediye etti.

YENİ KUMBARAYA İLK PARAYI HATAY VALİSİ ATTI

Hayalleri çalınan Elif'in yüzünü yeniden güldüren Vali Masatlı, kumbaraya ilk parayı da kendisi attı.

Karagön ailesini ziyaret eden Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım tarafından 2 kardeşe hediyeleri teslim edildi.

Elif'e yeni kumbarasını hediye eden Vali Masatlı, kumbaraya ilk parayı da kendisi attı.

"BÜYÜYÜNCE ÖĞRETMEN OLACAĞIM"

Tablet hediyesiyle hayaline kavuşan Elif Karagön, büyüyünce öğretmen olmak istediğini belirterek, “İlk önce evimize hırsız girmişti. Kumbaramı çalmışlardı ama ağabeyiminki çalmamışlardı.

Benim kumbaramda sadece kağıtlı para vardı bozuk para yoktu. Abimin kumbarasında bozuk para vardı ama benimkini almış. O parayla tablet alacaktım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Valimize ve bakanımıza teşekkür ederim” dedi.

"ÇOCUKLARIMIN HAYALİ YARIM KALMADI"

Hırsız tarafından kumbarası çalınan Elif'in annesi Nurcan Karagön, evlatlarının hayallerini yarım bırakmayan Bakan Göktaş'a ve Vali Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirerek, “Maalesef başımıza böyle bir talihsizlik geldi. Kızımın kumbarası çalındı. Aynı kızımın anlattığı gibi tablet almak ve kendisine bir şeyler almak hayaliydi. Böyle bir talihsizlikte gelince ve kumbarasının kaybolduğunu görünce duygularını paylaştı.

Bakanımıza ve valimize ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyoruz. İlk başta Elif'in hayalini gerçekleştirdikleri ve oğluma düşündükleri için teşekkür ederim. Çocuklarımın hayali yarım kalmadı. Herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

"KIZIMIZIN HAYALLERİNİN YARIM KALMAMASI İÇİN HEDİYELERİ TAKDİM ETTİK"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, Elif'in hayallerinin yarım kalmadığını belirterek, “Yaşanan bu talihsiz durumdan dolayı ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizlere de duyarlı habercilik içinde teşekkür ediyorum. Yaptığınız haber devlet büyüklerimizce haberdar olundu. Talimatlarını ilettiler. Valimiz ve Bakanımızın selamlarını getirdik ve ziyarette bulunduk.

Burada Elif kızımızın hayalinin yarım kalmaması için Valimiz ve Bakanımızın hediyelerini takdim ettik. İnşallah böyle bir talihsiz olay bir daha yaşanmaz. Tekrardan geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)