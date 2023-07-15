Hatay'da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu denizde aldı El Nino sıcağından bunalan vatandaşlar, Akdeniz'in serin sularına atladı. Yurdu etkisi altına alan ‘El Nino’ sıcağından bunalan Hataylılar, sahilleri doldurdu.

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Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurt genelinde sıcaklar, 40 dereceyi geçti.

Sıcaktan bunalan Hataylılar ise Akdeniz'in soğuk sularına atlayarak serinlemeye çalışıyor.

Eşsiz sahiliyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Arsuz ilçesi, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak mekanı olaya başladı.

"Konya'dan geldik"

Havanın aşırı derecede sıcak olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Osman Cihan, “Konya’dan geldik. Hava aşırı sıcak, serinlemek için denize giriyoruz. Denizde yoğunluk var, normal” dedi.

Sıcak havaya rağmen balık tutmanın keyfini çıkaran Gürsen Göztepe ise “Balık tutmaya geldim, birkaç tane balık aldım. Hava çok sıcak. Ben balık tutmayı sevdiğim için çok bunalmıyorum. Arkadaşımda yüzüyor, hafta sonu olmadığı halde çok yüzen var” ifadelerini kullandı.

"Su çok iyi, deniz ortamı güzel"

Hava sıcaklığından dolayı denizden çıkmak istemediğini belirten Mahmut Cinpolat ise “Ben Gaziantep’ten geldim, hava çok sıcak. Su çok iyi. Deniz ortamı daha güzel. Su çok iyi, insan çıkmak istemiyor” şeklinde konuştu.