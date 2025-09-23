Hatay'da tayini çıkan öğretmen alkışlarla uğrulandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Kumlu Ortaokulu’nda görev yapan Din Kültürü Öğretmeni Nurullah Nur, tayininin çıkmasıyla birlikte 10 yıldır görev yaptığı okulda son dersine girerek okuldan ayrıldı.

Ortaokulda yüzlerce öğrenciye eğitim veren öğretmen için öğrenciler ve meslektaşları tarafından anlamlı bir uğurlama töreni yapıldı.

DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Son ders gününde okul koridoruna çıkan öğretmen, kendisi için hazırlanan sürprizle duygu yoğunluğu yaşadı.

DUYGUSAL VEDA KAMERADA

Koridorda sıralanan yüzlerce öğrencisinin alkışları arasında yürüyen Nur'un duygusal vedası kameraya yansıdı.