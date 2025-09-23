Abone ol: Google News

Hatay'da tayini çıkan öğretmen alkışlarla uğrulandı

Kumlu ilçesinde 10 yıldır görev yaptığı okuldan tayini çıkan öğretmen Nurulullah Nur, öğrencilerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde uğurlandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 10:03

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Kumlu Ortaokulu’nda görev yapan Din Kültürü Öğretmeni Nurullah Nur, tayininin çıkmasıyla birlikte 10 yıldır görev yaptığı okulda son dersine girerek okuldan ayrıldı.

Ortaokulda yüzlerce öğrenciye eğitim veren öğretmen için öğrenciler ve meslektaşları tarafından anlamlı bir uğurlama töreni yapıldı.

DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞANDI 

Son ders gününde okul koridoruna çıkan öğretmen, kendisi için hazırlanan sürprizle duygu yoğunluğu yaşadı.

DUYGUSAL VEDA KAMERADA 

Koridorda sıralanan yüzlerce öğrencisinin alkışları arasında yürüyen Nur'un duygusal vedası kameraya yansıdı.

Yaşam Haberleri