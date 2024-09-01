Hatay'da yavru keçiyi çocuk gibi kucağında gezdirdi Defne ilçesinde yavru keçiyi kucağında taşıyarak götüren yaşlı kadının görüntüleri izleyenlerin yüreğini ısıttı.

İHA

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ali Mumoğlu, arkadaşlarıyla vakit geçirdiği sırada ilginç bir ana tanıklık etti.

Kafenin camından dışarı bakan genç, bir kadının cadde ortasında kucağında keçiyle ilerlediğini gördü.

SOKAKLARI KUCAĞINDAKİ KEÇİYLE GEZDİ

Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen Mumoğlu, bir süre izledikten sonra o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kadının kim olduğu ve ne amaçla keçiyi taşıdığı bilinmezken ilgi çeken görüntü gülümsetti.

"YARAMAZLIK YAPAN ÇOCUĞUNU EVE GÖTÜRÜYOR GİBİYDİ"

Yavru keçiyi kucağında taşıyan yaşlı kadının o anlarını kayıt altına alan Ali Mumoğlu, “Biz arkadaşlarla burada oturuyorduk. Kahve içmek için kafeye geldik. Bir anda kafamı çevirdiğimde bir teyze yavru keçiyi kucaklamış şekilde bu tarafa doğru geliyordu.

Teyzenin yavru keçiyi kucaklaması çok samimi bir görüntüydü. Teyze o anda sanki parkta yaramazlık yapmış çocuğunu kucağına almış gibi kucaklayıp evine götürüyor gibiydi.

"YAVRU KEÇİ TEYZEYE BEBEK GİBİ SARILMIŞTI"

O an çok samimi ve güzel bir görüntüydü. Teyzeyi hiç tanımıyorum ama görünce hoşuma gitti ve video çektim. Teyze karşıdan geldi ve şu tarafa doğru gitti. Y

avru bir keçiydi ve çok güzel bir görüntüydü. Yavru keçi o anda küçük bir bebek gibi teyzeye sarılmış şekilde gittiler” ifadelerini kullandı.

(RMZ-VK-SO-Y)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)