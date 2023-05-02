Hatay'da yılandan korkan depremzedenin çözümü

İHA

Hatay'ın Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi kırsal alanda bulunan inşaat halindeki yapının üzerinde bulunan çadırı görenler şaşırıyor.

İlginç bir görüntü oluşturan çadırı kuran Turhan İlkbahar’ın yaşanan deprem sonrasında evleri yıkıldı.

Deprem sonrasında çadırda yaşamaya başlayan depremzede, yaz aylarının gelmesiyle yılan ve zehirli haşerelere karşı çadırını bir yapının üzerine kurdu.

Çadırını zararlı hayvanlar nedeniyle yüksek bir alana kurduğunu ifade eden Turhan İlkbahar, şunları söyledi:

Bu kısımda iki evim vardı. Çadırı kurduğum yer bağımsızdı. Evlerim yıkıldı ancak, burası sağlam kaldı. Buraya bir şey olmayınca çadırı buraya kurduk. Havalar ısınıyor yılan, çıyan gibi zararlı hayvanlar olur diye burası daha güvenli diye çadırımızı kurduk.