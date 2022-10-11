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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim Salı hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 11 Ekim Salı hava nasıl olacak?
    • 11.10.2022 - 11:05
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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim Salı hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim 2022...

    11 Ekim 2022 Salı  hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR:

    Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.

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