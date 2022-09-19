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- HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül Pazartesi hava durumu
HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül Pazartesi hava durumu
- 19.09.2022 - 11:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül 2022...
19 Eylül 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.