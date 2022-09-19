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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül Pazartesi hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 19 Eylül Pazartesi hava nasıl olacak?
    • 19.09.2022 - 11:37
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    HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül Pazartesi hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 19 Eylül 2022...

    19 Eylül 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

    Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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