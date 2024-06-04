Hava yolu şirketleri bakın neden uçak kapasitesinin üzerinde satış yapıyorlarmış… Sık sık uçak yolculuğu yapan çoğu kişinin bir kere de denk geldiği bu durum aslında ilginç bir nedene dayanıyormuş. Chech-in sırasında uçakta yer olmadığı bilgisiyle karşılaşan birçok kişiyi bir sonraki uçuşa aktarmalarına sebep olan bu detay bakın neymiş…

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Ulaşım tercihleri arasında sıklıkla hava yolunu tercih eden kişileriz zaman zaman karşılaştığı sorunlardan birisi de check-in sırasında yaşanan yer sıkıntısıdır.

Her ne kadar istediğiniz saate uçağınızı ayarlamış olsanız da havayolu şirketlerinin ne yazık ki uçak kapasitesinin üzerinde satış yapmaları yüzünden check-in işlemiz gerçekleşmez ve bir sonraki uçuşa kalabilirsiniz.

Peki hava yolu şirketleri uçakların kapasitelerini bildikleri halde neden fazla bilet satışı gerçekleştirir? Çoğu kişi tarafından merak edilen bu ayrıntının sebebini öğrendikten sonra eminiz ki sizde şaşıracaksınız…

İşte, fazla satış yapmalarının nedeni…

Yaşanan bu duruma Overbooking adı verilir. Overbboking, genellikle yolcu trafiğinin fazla olduğu uçuşlarda rezervasyon iptalinin yaşanmasına karşı hava yolu işletmesinin boş koltuklardan zarar etme ihtimalini ortadan kaldırmak için uyguladığı fazladan yapılan rezervasyon işlemidir.

Bu işlemin amacı ise tamamen kar amacı ile ilişkilidir. Yani hava yolu şirketleri rezervasyon iptallerinden edecekleri zararları kapatabilmek adına fazla bilet satışı gerçekleştirirler.