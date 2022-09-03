Yaızn sona ermesinin ardından yağmurlar artarken, havaların ne zaman soğumaya başlayacağı gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Peki,Havalar ne zaman soğur?

Ağustos ayı sona erdi ve yaz resmi olarak bitti. Sonbaharın ilk günlerini yağmurlarla birlikte hissetmeye başladık.

Okulların açılmasına sayılı günler kalırken, yazlıkçıların dönüşü ise iyice kış havasına soktu.

Sıcak havayı seven ve hava durumuna bakmadan tüm yazı dolu dolu geçirenler ise hüzünlü..

Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahminlerini yapmaya ve yağmur alarmı vermeye başladı.

Bu kapsamda da haliyle, "Havalar ne zaman soğumaya başlayacak?" sorusu gündeme taşındı.

Peki, Havalar ne zaman soğumaya başlayacak? İşte yanıtı..

Havalar ne zaman soğumaya başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç), ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı düşüyor mu?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.