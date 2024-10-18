AA & Ensonhaber

Hatay'da yaşayan 39 yaşındaki dört çocuk annesi Nihal Öztürk, ailesiyle birlikte deprem felaketine Antakya’nın Tahtaköprü Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Depremin ardından evi ağır hasar görünce bir süre çadırda yaşamını sürdüren Öztürk ve ailesi, sonrasında enkazı kaldırılan evin yerine kurulan konteynerde hayatlarına devam etti. Ancak bu da yetmedi; eşinin yardımıyla alanın bir kısmına ahşap bir kulübe inşa ettiler.

Deprem sürecinde, sağlık taraması için mahalleye gelen 112 Acil Sağlık ekibinden Havva Aydanur Ertuğrul ile tanışan Öztürk'ün hayatı, bu karşılaşmayla bambaşka bir yöne evrildi. Aynı zamanda Ülkem Okuyor Derneği’nin kurucusu olan Ertuğrul sayesinde Öztürk, çocuklarıyla birlikte kitap okumaya başladı. Başlangıçta sadece çocuklarına örnek olmak amacıyla başlayan bu alışkanlık, zamanla büyük bir tutkuya dönüştü.

NİHAL'İN KÜTÜPHANESİ'NDE ÇOCUKLAR KİTAP SEVGİSİ KAZANIYOR

Nihal Öztürk, inşa ettiği ahşap kulübeyi "Nihal’in Kütüphanesi" adını vererek hem kendisi hem de mahalledeki çocuklar için bir okuma alanına çevirdi. Okuldan sonra kütüphaneye gelen çocuklar burada kitap okuyup, okuduklarını Öztürk’e anlatıyorlar. Bu küçük ama anlamlı kulübe, çocukların hem sosyalleştiği hem de kitap sevgisi kazandığı bir mekan haline geldi.

MAHALLESİNE GETİRİLEN KİTAPLA YENİ BİR SAYFA AÇTI

İlkokul mezunu olan Nihal Öztürk, ulaşım zorlukları nedeniyle eğitimini sürdüremediğini, ancak çocuklarının iyi bir eğitim alması için elinden geleni yaptığını söylüyor. Depremin 13. gününde tanıştığı Havva Aydanur Ertuğrul sayesinde hayatında yeni bir sayfa açıldığını belirten Öztürk, o dönemi şöyle anlatıyor:

Havva Hanım deprem sonrası mahallemize kitap getirdi. Çocuklarla birlikte ben de okumaya başladım. Evimiz yıkıldıktan sonra bu kulübeyi kurduk, içine minderler attık ve burada kitap okuma etkinlikleri yapmaya başladık. Başta çocuklarıma örnek olmak için ben okudum, sonra onlar da bana katıldı. Ardından mahallemizin çocukları da buraya gelip kitap okudu. Ülkem Okuyor Derneği bize sürekli kitap desteği veriyor. Her gün okuldan sonra çocuklar buraya geliyor, birlikte kitap okuyoruz ve okuduklarını bana anlatıyorlar. Hepimiz bu süreçten çok memnunuz.

"KİTABA ULAŞMAYAN KİMSE KALMASIN"

Ülkem Okuyor Derneği’nin kurucusu Havva Aydanur Ertuğrul da depremin ardından sağlık taraması için geldiği mahallede Öztürk ve çocuklarıyla tanıştığını anlatıyor. Onlara kitap ve eğitim desteği sağladıklarını belirten Ertuğrul, şu sözlerle durumu özetliyor:

Amacımız Türkiye’de kitaba ulaşamayan kimse kalmasın. Nihal, bu çağrımıza çok olumlu yanıt verdi. Hem kendisi okumaya başladı hem de çevresini bu sürece dahil etti. Hatta bir noktada 'Bana daha fazla kitap verin, köydeki çocuklara da okuma alışkanlığı kazandırmak istiyorum' dedi. Kendi yaşadığı alanı kütüphaneye çevirdi, biz de mahalle çocuklarının kitap okuma alışkanlığını destekledik.

Kütüphaneye gelen çocuklardan 13 yaşındaki Dila Nur Şenal, okuldan çıkar çıkmaz kulübeye geldiğini ve burada harika vakit geçirdiğini söylüyor. Kitap okumayı çok sevdiğini belirten Şenal, "Nihal Abla bize hem kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor hem de burada eğlenceli vakit geçirmemizi sağlıyor." diyerek duygularını dile getiriyor.

11 yaşındaki Ulu Öztürk ise 5. sınıf öğrencisi olduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte burada kitap okumaktan büyük keyif aldığını ifade ediyor.