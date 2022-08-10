Hayırlı eş ve evlilik için hangi dualar okunur? Evlenmek isteyenler için eş duası...

Hayırlı eş ve evlilik için hangi dualar okunur? Evlenmek isteyenler için eş duası...

Evlenmeye hazırlanan ya da hayatının aşkını bulmak isteyenler, "Hayırlı eş ve evlilik için hangi dualar okunur?" sorusunu araştırmaya başladı.

Her genç kız mutlu bir evlilik yapmak ve hayatının aşkını bulmak ister...

Çocukluktan beri çoğu genç kızın hayali telli - duvaklı gelin olarak, babasının evinden çıkmaktır.

Ancak her zaman doğru tercihler yapamayabilir ve evliliğimizde hüsrana uğrayabiliriz..

Hüsrana uğramak istemeyenler ve doğru eşi kendilerine çekmek isteyenler, bu konudaki duaları araştırmaya başladı.

Dine sığınan ve Allah'ın kapısını çalanlar, "Hayırlı eş ve evlilik için hangi dualar okunur?" sorusunu arama motorlarına yazıyor.

Peki, Hayırlı eş ve evlilik için hangi dualar okunur? İşte duası...

Hayırlı eş ve evlilik için hangi dualar okunur?

Hayırlı bir eş ve evlilik isteyen kişilerin, Furkan Suresi 74. ayeti okuması gerekmektedir.

Bazı rivayetlere göre Hz. Muhammet (SAV) yeni evlenen kişilere Bareka'llahü duasını okurdu. Bu dua yeni evlenen çiftlere okunacak en güzel dualardan bir tanesidir.

Hayırlı ve mutlu bir evlilik için Allah'ın (c.c) güzel esmalarından 3 tanesi ve Haşr suresinde bulunan son 3 ayetin okunması gerekir.

Besmele çekilerek evlenme duası okunmalıdır. Ardından ise esmalar ve ayetlerin okunması gerekmektedir. Her esmanın 7 kere okunması gerekirken, ayetlerin 1 defa okunması yeterlidir.

Okunması gereken esmalar;

El-Vedud Esması

El-Cami

El-Mucid Esması

Güzel ve mutlu evlilik için gusül abdesti aldıktan sonra Allah rızası için 6 rekat namaz kılmak gerekir. Bu namazın yatsı namazından sonra kılınması önerilmektedir. Namazdan sonra ise Taha suresinde yer alan ilk 12 ayetin 21 defa okunması gerekmektedir.