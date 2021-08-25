Heyecan başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belli oldu mu?

Heyecan başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Maçları izlemek isteyen futbolseverler, "Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yeniden başlarken, takımlar kupa için kıran kırana bir mücadele verecek.

Süper Lig ve TFF 1. Ligi'ndeki takımların yarışacağı kupa maçları heyecan dolu anlara sahne olmaya hazırlanırken, maçların tarihlerine ilişkin ise araştırma yapılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını izleyerek takımlarına destek olmak isteyenler, "Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belli oldu mu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARININ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonu maç takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 7-9 Eylül'de birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak Türkiye Kupası'nda, bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şu şekilde;

1. Eleme Turu: 7-9 Eylül

2. Eleme Turu: 28-30 Eylül

3. Eleme Turu: 26-28 Ekim

4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık

5. Eleme Turu: 28-30 Aralık

Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022

Çeyrek final: 1-3 Mart 2022

Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022

Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022