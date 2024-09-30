Hindistanlı zenginin yatı Sea Pearl Fethiye’ye demir attı Ege kıyılarındaki mavi yolculuğunu tamamlayıp, Fethiye’ye demir atan Hint petrokimya devi Sri Prakash Lohia'nın süper yatı Sea Pearl'a 165 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi, dünyaca ünlü zenginlerin yatlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Hint petrokimya devi Sri Prakash Lohia'ya ait süper yat Sea Pearl’e Fethiye İskelesi’nde karadan yakıt ikmalinde bulunuldu.

Cayman Adaları bayraklı lüks yat sabah saatlerinde Fethiye İskelesi’ne yanaştı. 83 metre uzunluğundaki lüks yatı görenler bol bol fotoğraf çekerken, mega yatın kime ait olduğunu öğrenmeye çalıştı.

165 BİN TON YAKIT ALDI

Geçtiğimiz günlerde de Fethiye İskelesi’ne yanaşarak kumanya ve akaryakıt aldığı öğrenilen süper yata bu kez 5 tankerle 165 ton yakıt ikmali yapılırken, yaklaşık 7 milyon 500 bin TL ücret ödendiği öğrenildi.

22 personelin bulunduğu süper yatta misafir olmadığı ve geçtiğimiz günlerde sahibi ve misafirlerinin Göcek ve çevresinde mavi yolculuk yaptığı kaydedildi.

PERSONEL FETHİYE'Yİ GEZDİ

Öte yandan, mega yata akaryakıt ikmali yapılırken, personelin yattan bir süre ayrılıp şehir merkezini gezdikleri de öğrenildi.

Sea Pearl’in yakıt ikmalini tamamladıktan sonra bugün Monaco’ya gideceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)