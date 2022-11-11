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    Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi? Hisse senetleri zekata tabi midir?

    Hisse senetleri için zekat verilip verilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki borsada alınan hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi? İşte cevabı..
    • 11.11.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 11:41
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    Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi? Hisse senetleri zekata tabi midir?

    Borsada alınıp satılan hisse senetlerinden kar edenlerin sıklıkla araştırdığı ve merak ettiği hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi sorusu yanıt arıyor.

    Yıllardır tartışılan borsa haram mı helal mi tartışması sürerken vatandaşlar "Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi?" sorusuna internette yanıt arıyor.

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap vatandaşları aydınlatıyor. Peki Hisse senetleri için zekat vermek gerekir mi?

    İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

    Soru

     

    Hisse senetleri için zekât vermek gerekir mi?

     

    Din İşler Yüksek Kurulu cevabı;

    Bir şirketin hisse senetlerini, satın alan kişi, bu şirketin bina, makine ve demirbaşlarına hissesi oranında ortak olmuş olur. Bu durumda hisse sahibi, şirketin elde edeceği kâr ya da uğrayacağı zarara ortaktır. Şirketin kâr etmesi durumunda hisse sahibine isabet eden kâr payı, tek başına ya da başka birikimlerle birlikte nisap miktarına ulaşır ve üzerinden bir yıl geçerse % 2,5 oranında zekâta tâbi olur.

    Söz konusu hisselere, elde tutulup kâr payından yararlanmak amacı ile değil de, alınıp satılmak amacıyla sahip olunursa, bu hisseler ticaret malı olarak değerlendirilir. Zekâta tabi diğer mallarla birlikte nisap miktarına ulaşırlarsa piyasa değerleri üzerinden ve % 2,5 oranında zekâtları verilir.


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