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Hollandalı turist Aydın'da Müslüman oldu

Hollandalı turist Aydın'da Müslüman oldu Aydın'a tatile gelen 19 yaşındaki Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter, düzenlenen 'ihtida merasimi' ile Müslümanlığı kabul ederek 'Rabia' adını aldı.