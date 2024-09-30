Hollandalı turist Aydın'da Müslüman oldu

Hollanda'dan Aydın'a gelen 19 yaşındaki Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter, burada Müslümanlıktan etkilendi.
Yaptığı araştırmalar sonucu İslam dinini kabul eden genç kız, Müslüman olmaya karar verdi.
İHTİDA MERASİMİ DÜZENLENDİ
Aydın İl Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirten Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter için ihtida merasimi düzenlendi.
RABİA İSMİNİ ALDI
Kur'an tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman genç kıza İslam dini hakkında bilgi verdi.
Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Chantal Rina Stephanie Ter, 'Rabia' ismini aldı.
İl Müftü Yardımcısı Karaman, İslamiyet’i seçen Hollanda vatandaşı Rabia’yı tebrik ederek ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.
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