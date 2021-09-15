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Hull City hangi ligde, sahibi kim, maliyeti ne kadar? Acun Ilıcalı satın alıyor

Hull City hangi ligde, sahibi kim, maliyeti ne kadar? Acun Ilıcalı satın alıyor

Acun Ilıcalı, Hull City'yi almak için girişimlere başladığını açıkladı. Bunun üzerine, "Hull City hangi ligde, sahibi kim, maliyeti ne kadar?" soruları gündeme getirildi. Peki, Hull City hangi ligde?