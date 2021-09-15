- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Hull City hangi ligde, sahibi kim, maliyeti ne kadar? Acun Ilıcalı satın alıyor
Hull City hangi ligde, sahibi kim, maliyeti ne kadar? Acun Ilıcalı satın alıyor
Acun Ilıcalı, Hull City'yi almak için girişimlere başladığını açıkladı. Bunun üzerine, "Hull City hangi ligde, sahibi kim, maliyeti ne kadar?" soruları gündeme getirildi. Peki, Hull City hangi ligde?
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 13:21
- Güncelleme : 15.09.2021 - 13:28
Acun Ilıcalı'nın uzun süredir Hully City'i alacağı konuşulurken, sunucu bu konuya ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.
Ilıcalı Haber Global ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına katılarak, "Ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum.
Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak." ifadelerini kullandı.
Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından kulübe dair detaylar merak konusu olurken, "Hull City hangi ligde, sahibi kim, maliyeti ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Peki, "Hull City hangi ligde, sahibi kim, maliyeti ne kadar?" İşte ayrıntılar...
HULLY CİTY HANGİ LİGDE, SAHİBİ KİM, MALİYETİ NE KADAR?
MÜCADELE ETTİĞİ LİG
- İngiltere 1. Ligi'nde mücadele eden ve şampiyon olan Hully City, Championship'e yükseldi ve adını Championship'e yazdırdı.
- Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür.
HULY CİTY'NİN SAHİBİ
- Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.
- 2021 yılında Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu.
MALİYETİ
- Kulübün maliyetine dair resmi bir açıklama gelmezken, Acun Ilıcalı'nın ise satın almak için Allam'a 15-20 milyon sterlin civarında bir teklif yapması bekleniyor.
- Kulübün sahibi Allam'ın 20 milyonluk teklif karşısında satışı kabul edeceği iddia edildi.