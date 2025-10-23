Hyllarima Antik Kenti'nde yeni keşif: Tarihi dükkanlar ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Derebağ Mahallesi'nde yer alan, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapıların bulunduğu antik kentte 4 yıl önce başlatılan kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kavaklıdere Belediyesi ve Muğla Müze Müdürlüğü destek veriyor.

Karia Bölgesi'nin iç kesimlerindeki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak dikkati çeken Hyllarima'da yeni kalıntılara ulaşıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bekir Özer, Geleceğe Miras Projesi kapsamında agorada yürütülen kazılarda önemli sonuçlar aldıklarını ve aynı alanda bu yıl da kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Agoranın, sıra halinde ana kayaya oyulmuş dükkanlarının yanı sıra kentin en merkez noktası olduğunu belirten Özer, "Bu yıl agoranın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak ve önümüzdeki yılları planlamak adına kazılar gerçekleştirildi ve bunun yanı sıra geçen yıl belirlediğimiz dükkanlardan ikisinin kazısı tamamlandı. Dükkanların arkasındaki anıtsal çeşme ile dükkanlar arasındaki sokak ve dükkanların önündeki sütunlu alan ve agora meydanı kazıları gerçekleştirildi." dedi.

Özellikle dükkanlardan elde edilen buluntulara göre alanın milattan önce 3. yüzyılda organize edildiğini ve milattan sonra 2 ve 3. yüzyılda da yoğun olarak kullanımına devam edildiğini vurgulayan Özer, şöyle konuştu: