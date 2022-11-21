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    İBB burs başvuru sonuçları belli oldu mu? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak uyandırdı. Peki burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..
    • 21.11.2022 - 11:09
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    İBB burs başvuru sonuçları belli oldu mu? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak uyandırdı. Başvuru yapan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, burs başvurularını 26 Eylül ile 16 Ekim tarihleri arasında almıştı.

    Öğrenciler burs sonuçlarını son günlerde sık sık araştırarak gündeme getiriyorlar. Fakat İBB'nin burs başvuru sonuçlarını ne zaman açıklayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs başvuru sonuçlarını "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul" adresli internet sitesi üzerinden açıklaması bekleniyor.

    İBB burs başvuru sonuçları hakkında resmi bir açıklama geldiği anda haberimizde yer vereceğiz..


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