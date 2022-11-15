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- İbretlik anlar! Camideki güvercinin hareketleri viral oldu
İbretlik anlar! Camideki güvercinin hareketleri viral oldu
Mekke'de secdeye giden güvercinin o anlar sosyal medyada viral oldu.
- Haber Merkezi
- 15.11.2022 - 13:33
- Güncelleme : 15.11.2022 - 13:58
Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, paylaşım rekorları kırdı.
Mekke'de namaza giden bir Müslüman, camide ilginç anlara şahit oldu.
Cemaatin namaz kıldığı esnada gelen güvercin, adeta secdeye kapandı.
Camideki güvercin hareketleriyle şaşırttı VİDEO
Secde eden güvercin
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, güvercinin başını yere eğerek secde eder gibi yaptığı görüldü.
Kısa sürede viral olan videoda güvercinin hareketlerini izleyenler gözlerine inanamadı.
Sosyal medyayı ikiye bölen videoya kimi kullanıcı "ibretlik" yorumunda bulunurken kimisi ise kuşlarda "sallabaş hastalığı" olduğuna değindi.