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    İbretlik anlar! Camideki güvercinin hareketleri viral oldu

    Mekke'de secdeye giden güvercinin o anlar sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:58
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    İbretlik anlar! Camideki güvercinin hareketleri viral oldu

    Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, paylaşım rekorları kırdı.

    Mekke'de namaza giden bir Müslüman, camide ilginç anlara şahit oldu.

    Cemaatin namaz kıldığı esnada gelen güvercin, adeta secdeye kapandı.

    Camideki güvercin hareketleriyle şaşırttı VİDEO

    Secde eden güvercin

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, güvercinin başını yere eğerek secde eder gibi yaptığı görüldü.

    Kısa sürede viral olan videoda güvercinin hareketlerini izleyenler gözlerine inanamadı.

    Sosyal medyayı ikiye bölen videoya kimi kullanıcı "ibretlik" yorumunda bulunurken kimisi ise kuşlarda "sallabaş hastalığı" olduğuna değindi.

    İbretlik anlar! Camideki güvercinin hareketleri viral oldu #1


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