İHA Kayıt Sistemi: Drone ehliyeti nasıl alınır, kimler alabilir?

İnsansız hava aracı, bilinen adıyla drone 27 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte ehliyetle kullanılmaya başlandı. Peki Drone ehliyeti nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

Son yılların kullanımı en çok artan teknolojik araçlarından biri olan Drone'lar, sanayiden tarıma, haritacılıktan, film ve video çekimlerine kadar bir çok alanda faaliyet gösteriyor.

Hobi amaçlı kullanımının yanı sıra profesyonal alanlarda da kendine yer bulan droneların ticari olarak sürüşü için ise ehliyet şartı getirildi.

Drone pilotu olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, drone ehliyeti nasıl ve nereden alınır, kimler alabilir sorusu da araştırılıyor.

Peki drone ehliyeti nasıl alınır? Kimler drone ehliyeti alabilir? İşte drone pilotu olmak için bilmeniz gerekenler...

DRONE EHLİYETİ NASIL ALINIR?

Drone aracınız 25kg ve üzerindeyse İHA2 ve İHA3 sınıfına giriyor ve bu sınıflarda drone ehliyeti almanız şart.

Hobi amaçlı drone kullanıcıları, drone ağırlığı 4kg ile 25kg arasındaki İHA1 veya 500gr ile 4kg aralığa sahip İHA0 sınıfına giren cihazlar için ehliyet ve eğitim almak gibi bir zorunluluğunuz yok. Ancak yine bu aralıklarda bir drone’a sahipseniz ve ticari amaçla kullanım söz konusuysa drone eğitimi ve ehliyeti almak gerekiyor.

DRONE EHLİYETİ NEREDEN ALINIR?

Drone ehliyeti SHGM üzerinden yada SHGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların herhangi birinden alabileceğiniz Drone uçuşları sırasında kolluk kuvvetlerinin sizden talep edeceği yegane evraktır. Bu basılı evrak aynı bir araç ehliyeti gibi olabileceği gibi bir sertifika görünümünde de olabilir.

Drone, ticari amaçla kullanılacaksa 12 saatlik eğitimi olan İHA 0 ya da 36 saatlik eğitimi olan İHA 1 ehliyetinin alınması zorunludur.

Hobi amaçlı olanlarda ise böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

DRONE PİLOTU NASIL OLUNUR?

Sadece bir drone’a sahip olmak ve eğitimini görmek, uçuş yapmak için yeterli değil. Drone satın alan kişinin uçuş için öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sistemine kayıt olması gerekiyor.

Ardından kişinin sisteme kendisini de drone pilotu olarak tanımlamasının ardından yine uçuş yapılacak alandan veya bölgeden izin alınması diğer önemli madde.

Drone pilotu olmak isteyen kişilerin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen drone pilot lisansına sahip olmak gerekir. SHGM’nin ilgili lisansını almak için özel şirketler tarafından verilen eğitimlerden başarı ile geçmek gerekir.

IHA 1 ve üzeri ehliyet sınfları için 15 yaşını doldurmuş olmak yeterli.

25 kg ve üzerinde araçlar, İHA2 VE İHA3 sınıfına giriyor. 12 saatlik ya da 36 saatlik eğitimle ehliyet alınıyor ve bu ehliyetler ömür boyu geçerli.