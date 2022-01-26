İlaç gibi gelecek...e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Sorgulama ve toplu ödeme almak için...

İlaç gibi gelecek...e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir! Sorgulama ve toplu ödeme almak için...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları için e-Devlet’te bulunan ve birçok kişinin bilmediği özellik bulunuyor: Takasbank... Peki biriken para nasıl sorgulanır ve alınır? İşte detaylar....

e-Devlet Kapısı, sağladığı işlemler sayesinde vatandaşların işini kolaylaştırıyor.

Birçok ödeme sorgulama işlemleri, tek tıkla anında öğrenilebiliyor.

Bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının emeklilik şirketlerine ödedikleri katkı payları karşılığı alınan emeklilik yatırım fonları ile hesaplarına yatırılan devlet katkısı fon, adet ve tutar bilgileri TAKASBANK’a işleniyor.

Sorgulama işlemleri de yine buradan yapılabiliyor. Bu şekilde sizden kesilen bütün bireysel emeklilik tutarlarını görebilir ve paranızı geri alabilirsiniz.

Siz de bireysel emeklilik sistemine dahilseniz e-Devlet üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

E-DEVLET TOPLU ÖDEME SORGULAMA

Öncelikle güncel şifrenizle e-Devlet’e giriş yapıp arama butonuna “TAKASBANK” yazmanız gerekiyor.

Daha sonra ilk seçeneğe yani Bireysel Emeklilik Bilgilendirme İşlemleri kısmına tıklayacaksınız:

Çıkan sayfada “BES katılımcı bilgisi bulunamadı” diyorsa alacağınız herhangi bir ödeme de bulunmuyor.

Ancak siz de BES’e kayıtlıysanız, çıkan sayfada “Toplu Bakiye Sorgula” kısmı ve oradan “Sorgula”ya tıklayarak BES katılımcılığı süresince sizden kesilen miktarı görebilirsiniz.

Daha sonra ilgili bankayı arayarak e-Devlet’te görünen miktarın tarafınıza iadesini talep etmeniz gerekiyor. Mevcut tutar birkaç iş günü içinde hesabınıza yatmış oluyor.