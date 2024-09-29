Ilgaz Dağı'nda özel bir kelebek: İspanyol kraliçesi
İHA

Ilgaz Dağı, Çankırı- sınırında bulunuyor.

Bu dağı, çoğumuz “Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın” dizeleri ile hatırlıyoruz.

Ilgaz Dağı’nda "İspanyol kraliçesi" olarak adlandırılan kelebek türü görüntülendi.

Güzelliği ile fotoğraf tutkunlarını cezbeden bu kelebek türü, güzelliği nedeniyle "İspanyol kraliçesi" ismi ile tanınıyor.

UZUN MESAFELERDE UÇABİLİYOR

Kanatlarının güçlü olması sebebiyle uzun mesafeler arasında göç edebilen "İspanyol kraliçesi" ilçede yaşayan fotoğraf tutkunu Cengiz Yalçın tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Aslı Didari
Editör