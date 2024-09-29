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Ilgaz Dağı'nda özel bir kelebek: İspanyol kraliçesi

Ilgaz Dağı'nda özel bir kelebek: İspanyol kraliçesi Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan ve şarkılara konu olan Ilgaz Dağı’nda güzelliği ile fotoğraf tutkunlarını cezbeden "İspanyol kraliçesi" olarak adlandırılan kelebek türü görüldü.