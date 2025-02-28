İngiliz yardım gönüllüsünün Türkiye’ye uzanan umut yürüyüşü

AA & Ensonhaber

İngiltere’de inşaat sektöründe çalışan 28 yaşındaki Oscar Newson Smith, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’a gelerek yardım çalışmalarına katıldı. Burada tanık olduğu yıkım ve yaşanan acılar, onun hayatında derin bir iz bıraktı. Ülkesine döndüğünde aklında tek bir şey vardı: Daha fazlasını yapmak.

Bu düşünceyle harekete geçen Smith, depremzedelere destek olmak amacıyla bir sosyal girişim başlattı ve bağış toplamak için geçen yıl temmuz ayında Londra’dan Ankara’ya doğru bir yürüyüşe başladı. Yolculuğu boyunca sosyal medya hesapları üzerinden farkındalık yaratmaya ve bağış çağrıları yapmaya devam etti.

Yaklaşık sekiz aydır yollarda olan Smith, 12 ülke aşarak Türkiye’ye ulaştı. Yürüyüşü sırasında Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Çay köyüne yolu düştü. Burada, 71 yaşındaki Aysel Ayaz’ın misafirperverliğiyle karşılandı.

KÖYDE BİR GECE: SICACIK BİR MİSAFİRLİK HİKAYESİ

Eşini 2017’de kaybeden Ayaz, Smith’i tıpkı bir evladı gibi ağırladı. Yorgun ve soğuktan ıslanmış halde köye varan Smith’in kıyafetlerini temizledi, kar nedeniyle sırılsıklam olan çoraplarını ve ayakkabılarını sobada kuruttu. Sabah olduğunda ona kahvaltı hazırladı.

Smith, Ayaz’ın içten ilgisinden duyduğu minnettarlığı Türkçe teşekkür ederek dile getirdi ve duygusal bir vedanın ardından Ankara’ya doğru tekrar yola koyuldu.

"UZUN VE FARKLI BİR YOLCULUK YAPTIM"

Oscar Newson Smith, depremzedeler için farkındalık oluşturmayı amaçladığı yürüyüşünü Ankara’da tamamlayacağını söyledi. Yolda yaşadığı deneyimlerin kendisini derinden etkilediğini belirten Smith, Hatay’da gördüğü yıkımın kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini ve bu yürüyüşün, topladığı bağışlarla kentin yeniden inşasına katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Düzce’deki köy ziyaretini anlatırken, muhtarla karşılaştığını ve dil bilmemesine rağmen insanlarla bir şekilde anlaştığını gülümseyerek dile getirdi:

"Türkçe bilmiyorum ama nasıl iletişim kurduğumuzu ben de bilmiyorum. Sonuçta anlaşıyoruz."

Çay ocağında kendisine kalacak bir yer ayarlandığını belirten Smith, geceyi sıcak bir evde geçirme fırsatı bulduğu için şanslı hissettiğini söyledi.

"TANRI MİSAFİRİ OLARAK GÖRDÜM"

Aysel Ayaz ise misafire kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, “Kendisini Tanrı misafiri olarak gördüm. Her şeyi severek yaptım. Sobamızı yaktık, kahve yaptık, duş aldırdık, yatağını hazırladık. Sabah da güzel bir kahvaltı yaptık. Birbirimizi çok sevdik.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Anne şefkatiyle yaklaşarak Smith’in rahat etmesi için elinden geleni yapan Ayaz, Türk insanının köklü misafirperverlik geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Oscar Newson Smith’in binlerce kilometrelik yolculuğu sadece fiziksel bir yürüyüş değil, aynı zamanda dayanışmanın, umudun ve insanlığın sınır tanımadığının bir kanıtıydı. Türkiye’de gördüğü bu sıcak karşılamalar, onun hafızasında ve kalbinde ömür boyu unutulmaz bir iz bırakacaktı.