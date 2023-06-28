İranlı turistler Kurban Bayramı'nı Van'da geçirmeyi seçti İranlı turistler, her vesile ile sınır komşuları Van'da tatil yapmayı alışkanlık haline getirdi. Bu ziyaretten İranlılar da Vanlı işletemeler ve esnaf da karşılıklı çok mutlu.

İHA

Van, artık İranlıların tatilini geçireceği, eğleneceği ve alışveriş yapacağı bir merkez oldu.

Van'da 7/24 esasıyla çalışan Kapıköy gümrük kapısından rahatlıkla şehre giriş yapan İranlı turistler için rahat edebilecekleri konaklama ve eğlence mekanları bulunuyor.

Van’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran İranlılar ise Van’ı ve Van insanını çok sevdiklerini belirtiyor.

İranlılar Kurban Bayramı’nı Van’da geçiriyor

Kurban Bayramı'nı Van'da geçirmeyi tercih eden binlerce İranlı turist, hem konaklama süreleri hem de yaptıkları alışverişle esnafa çifte bayram yaşattı.

Arife gününden itibaren kente gelmeye başlayan İranlı turistler, eğlence merkezlerinde tatilin keyfini yaşarken, bir yandan da yaptıkları alışveriş ile esnafa çifte bayram yaşattı.

İranlı turistler bayramda esnafın yüzünü güldürdü

Her tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Van'a yoğun ilgi gösteren İranlı turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor.

İranlı turistlerin Van’a olan ilgilerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Van esnafı, bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını kutladı.