Isparta'da 55 yıllık kaporta ustası 'Yılın Ahisi' seçildi Ahilik Haftası içinde Isparta'da meslek hayatında 55 yılı geride bırakan oto kaporta ustası İsmail Soydinç, "Yılın Ahisi" seçildiği için gururlu.

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AA

Osmanlı'da ekonomik ve sosyal hayatta önemli yeri olan "Ahilik" geleneğini hatırlatmak için düzenlenen etkinlikler kapsamında o şehirde yaşayan ve mesleğini uzun süredir başarıyla yapan bir ustayı yılın ahisi seçmek de yer alıyor.

Isparta'da 69 yaşındaki kaporta ustası İsmail Soydinç, ilkokulu bitirdikten sonra sanayide çırak olarak işe başladı.

Zamanla ustasının yanında kendisini geliştiren Soydinç, askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşında ustasının iş yerine ortak oldu.

Soydinç, 11 yıl sonra dükkanı devraldı ve oğluyla birlikte çalışmaya devam etti.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Soydinç, kentteki Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Yılın Ahisi" seçilerek duygulandı.

"MESEM SAYESİNDE ÇIRAK SAYISI ARTTI"

Soydinç, çok sayıda çırak yetiştirdiğini ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sayesinde çırak sayısının arttığını söyledi.

"GENÇLERİN ÜNİVERSİTEYE DEĞİL SANAYİYE YÖNELMELERİNİ TAVSİYE EDERİM"

MESEM okulları açılmadan önce çırak sayısının çok düşük olduğunu ifade eden Soydinç, şöyle konuştu:

MESEM okulları sayesinde çıraklar ortaokullarını bitirdikten sonra iş yerlerimize gelerek hem çıraklık belgesini hem kalfalık belgesini alıyor ve önü açılmış oluyor. Gençlerin üniversiteye değil sanayiye yönelmelerini tavsiye ederim.

"MESLEĞİMİ OĞLUM DEVAM ETTİRECEK"

İş yerimde 4 çırak ve oğlumla birlikte çalışmaya devam ediyorum. İlerleyen günlerde bizler yok olduğumuzda mesleğimi oğlumun devam ettireceğini düşünüyorum. Beni 'Yılın Ahisi' olarak gördükleri için çok teşekkür ederim, çok büyük bir duygu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)