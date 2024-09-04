Isparta'da bin adet çil keklik, doğaya salındı Isparta'da gerçekleştirilen proje kapsamında bin keklik doğaya bırakıldı.

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İHA

Keklik popülasyonunun korunmasına yönelik yurt genelindeki çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Şuhut Anadolu Yaban Koyunu ve Keklik Üretme İstasyonu'ndan Isparta'ya getirilen bin adet çil kekliği doğaya kazandırdı.

BİN KEKLİK, DOĞAYA SALINDI

DKMP ekipleri tarafından yapılan bu çalışma kapsamında keklikler, doğanın ekosistemine yeniden dahil edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şefliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şuhut keklik üretme istasyonundan ilimize getirilen 1000 adet çil keklik doğaya bırakıldı." ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)