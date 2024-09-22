Ispartalı çiftçi bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetiştirdi Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaşırken, normalinin çok üzerinde bir ebata erişen patlıcan görenleri hayrete düşürdü.

AA

Gül şehri Isparta, dev patlıcanla gündemde...

Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, hobi bahçesindeki sebzeleri toplamak için gittiğinde büyük bir patlıcan olduğunu fark etti.

2 KİLO 200 GRAM

Patlıcanı bahçeden tartmaya götüren Aydın, patlıcanın ağırlığının 2 kilo 200 gram olduğunu gördü.

Patlıcan, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenirken, yöre halkının ilgi konusu oldu.

Patlıcanın tohumlarının alınması için çalışma başlatıldı.

Aydın, üretilen patlıcanın tamamen organik olduğunu söyledi.

HORMONSUZ VE İLAÇSIZ YETİŞTİ

Kendi ihtiyaçları için hobi bahçesinde sebze ürettiğini belirten Aydın, "Bahçemizdeki bir patlıcanın anormal şekilde büyüdüğünü gördüm. Ürünlerimizi kendimiz tükettiğimiz için hiçbir şekilde hormon veya zirai ilaç kullanmıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)